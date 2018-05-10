13 мая пройдут экзамены в вузы Азербайджана по II и III группам специальностей

2018-05-10 13:12 | www.apa.az | 8

Государственный Экзаменационный Центр (ГЭЦ) 13 мая проведет приемные экзамены в вузы Азербайджана на 2018/2019 учебный год по II и III группам специальностей.

Как сообщили АПА в ГЭЦ, экзамен пройдет в 11 городах республики – в Баку, Нахчыване, Гяндже, Сумгаите, Мингячевире, Шеки, Барде, Гейчае, Ширване, Лянкяране и Хачмазе. Для этой цели в указанных городах будет выделено 66 зданий. Контроль на экзаменах будут осуществлять 248 руководителей и 2856 педагогов-контролеров из средних общеобразовательных учреждений.

На экзамене предусмотрено участие 36559 абитуриентов. 17253 из них будут сдавать экзамены по II, 19306 - по III группе специальностей.

196 абитуриентов являются гражданами иностранных государств. Самый взрослый абитуриент 2003 года рождения.



Подавшие заявления для участия в экзамене абитуриенты с 7 мая распечатывают с сайта ГЭЦ «пропускной лист на экзамен». Наряду с пропускным листом абитуриентам представляется также «Памятка». Здесь абитуриентам даны важные рекомендации, связанные с экзаменационным процессом, правила, которым они должны следовать и другие необходимые сведения.



Экзамен во всех зданиях начнется в 11:00 и продлится 3 часа.



Результаты экзаменов будут опубликованы на сайте ГЭЦ через 3-4 дня после экзамена.