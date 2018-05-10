EBRD сохранил прогноз экономического роста Грузии

2018-05-10 12:31 | www.trend.az | 7

Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) оставил неизменным сделанный ранее прогноз экономического роста Грузии в 2018 году на уровне 4,5%, сообщает Новости-Грузия.

Накануне EBRD опубликовал обновленный прогноз экономического роста по 37 странам. Аналитики повысили средний показатель экономического роста этих стран в 2018 году на 0.3 %.

Что касается Грузии, то прогноз в этом случае не изменился: EBRD предполагает, что в 2018 году экономический рост страны составит 4,5 % и такой же рост сохранится в 2019 году.