Путин о мудрости Гайдара Алиева

2018-05-10 13:24 | www.oxu.az | 7

Политическая мудрость и большой организаторский талант Гейдара Алиева снискали ему авторитет в стране и за ее пределами.

Как передает Oxu.Az, об этом говорится в обращении президента России Владимира Путина, зачитанногом начальником Управления президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Владимиром Черновым на открытии российско-азербайджанской историко-документальной выставки «Гейдар Алиев: Личность. Миссия. Наследие» в Центре Гейдара Алиева в Баку.

В обращении также отмечается, что Гейдар Алиев считал ключевым условием для развития страны «налаживание конструктивного партнерства, дружественных добрососедских отношений и взаимовыгодного сотрудничества с Россией».

«И сегодня эту политику достойно продолжает нынешний президент Ильхам Алиев», - говорится в обращении президента России.

В ходе открытия выставки было также зачитано обращение президента Азербайджана Ильхама Алиева помощником президента по общественно-политическим вопросам Али Гасановым.

В обращении отмечается, что богатый опыт и организаторские способности выдающегося государственного деятеля Гейдара Алиева им позволили ему возглавить независимый Азербайджан в тяжелое время. Также Гейдару Алиеву принадлежит особая заслуга в налаживании тесного сотрудничества между Азербайджаном и Россией, которое сегодня носит стратегический характер.

«Между нашими странами налажено взаимовыгодное сотрудничество, убежден, что выставка внесет свою лепту в развитие добрососедских отношений», - говорится в обращении президента И. Алиева.

Открывшаяся сегодня в Баку выставка посвящается 95-летию со дня рождения Гейдара Алиева. На ней представлены собранные российскими и азербайджанскими историками и архивистами материалы о жизни и деятельности Гейдара Алиева.