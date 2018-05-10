Чистый приток зарубежных инвестиций в финучреждения Китая превысили 5 млрд юаней

2018-05-10 12:41 | www.trend.az | 7

В первом квартале 2018 года чистый приток зарубежных инвестиций в действующие в Китае финансовые учреждения составил 5,079 миллиарда юаней (свыше 797,33 миллионов долларов США).

Как сообщает агентство Синьхуа, об этом говорится в информации Государственного управления валютного контроля Китая.

Согласно статистическим данным, в первые три месяца текущего года зарубежные инвесторы вложили в действующие в Китае финансовые учреждения инвестиции в размере 22,359 миллиарда юаней, а отток капитала из Китая составил 17,28 миллиарда юаней.