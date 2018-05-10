Григорий Карасин: «Конвенция по правовому статусу Каспия может быть подписана в Астане в августе этого года»

2018-05-10 13:38 | www.apa.az | 6

«Ведется интенсивная работа на уровне экспертов в связи с правовым статусом Каспия. Мы хотели бы, чтобы саммит глав прикаспийских государств, который запланирован на август этого года в Астане, дал результаты в связи с правовым статусом Каспия».



Как сообщает АПА, об этом в Баку заявил заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.



По его словам, в Астане может быть подписана конвенция по правовому статусу Каспия.

Г.Карасин подчеркнул, что подписание конвенции послужит обеспечению стабильности в регионе.