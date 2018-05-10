Минобороны РФ сообщило об отражении израильской атаки ПВО Сирии

2018-05-10 12:54 | www.trend.az | 8

В ударе по территории Сирии участвовали 28 израильских самолетов F-15 и F-16, которые выпустили около 60 ракет, еще более 10 тактических ракет были запущены с земли; более половины ракет удалось сбить, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

В российском военном ведомстве отметили, что 10 мая в период с 1.45 до 3.45 утра под предлогом ответа на обстрел израильских позиций в районе Голанских высот со стороны иранских формирований армия Израиля нанесла удар по территории Сирии.

"В нападении было задействовано 28 израильских самолетов F-15 и F-16, которыми выпущено по различным районам Сирии около 60 ракет класса "воздух-поверхность". Также со стороны Израиля было выпущено более 10 тактических ракет класса "земля-земля"", — говорится в сообщении.