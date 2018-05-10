Число погибших в результате прорыва дамбы в Кении возросло до 27 человек (Обновлено)

2018-05-10 13:05 | www.trend.az | 7

Число погибших в результате прорыва дамбы в Кении возросло до 27 человек, сообщил местной радиостанции Capital FM глава департамента расследования уголовных дел долины Рифт Гидеон Кибунджа, передает РИА Новости.

"К настоящему моменту мы обнаружили 27 тел, поисково-спасательная операция продолжается", — заявил Кибунджа.

10:29 (GMT+4) Не менее 8 человек погибли в результате прорыва дамбы в Кении, еще 39 доставлены в больницы, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное издание Standard media.

Прорыв дамбы "Пател" в районе Субукиа произошел в ночь на четверг. В результате инцидента ряд густонаселенных деревень были затоплены.