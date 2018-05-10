Россия выступила за подписание конвенции по Каспию в августе

2018-05-10 13:57 | www.oxu.az | 6

Россия выступает за подписание конвенции по Каспию в августе, заявил журналистам замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«Идет очень интенсивная работа на экспертном уровне. Мы хотим, чтобы запланированный на август саммит прикаспийских государств в Астане завершился результативно, чтобы была подписана конвенция о правовом статусе Каспия.

Это на многие десятилетия предопределит спокойствие и предсказуемость всего того, что пять прикаспийских государств будут делать на Каспии и в экологической, и в экономической областях», - сказал Карасин.

По его словам, «каспийская пятерка способна самостоятельно, конструктивно подойти к решению сложных вопросов, заключить конвенцию и двигаться дальше».

Напомним, что вопрос определения правового статуса Каспийского моря получил актуальность после распада СССР, когда появление новых субъектов международного права - Азербайджана, Казахстана и Туркменистана - поставило вопрос о разграничении Каспия уже между пятью странами.

Сложности определения статуса Каспия связаны, в частности, с признанием его озером или морем, разграничение которых регулируется разными положениями международного права.