Али Гасанов выразил отношение к слушаниям по Азербайджану в Хельсинкской комиссии США

2018-05-10 14:15 | www.apa.az | 9

«Вчера в Хельсинкской комиссии США, отличающейся «особым интересом» к Азербайджану, прошли очередные слушания в связи выборами и фундаментальными свободами в стране».

Как сообщает АПА, об этом на своей странице в Facebook написал помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам – заведующий отделом Али Гасанов.

А.Гасанов отметил, что председатель именно этой Комиссии, конгрессмен Крис Смит еще в декабре 2016 года выдвинул законопроект, предусматривающий жесткие санкции против Азербайджана.

«Положения этого проекта были направлены на серьезный подрыв американо-азербайджанских отношений в экономической, политической и военной сферах. Это тот самый Смит, который долгое время проявляет особое рвение в том, чтобы правительство США признало вымышленный «геноцид армян», - сказал А.Гасанов.

По мнению помощника президента, организацию этих слушаний именно руководимой им Комиссией нельзя считать случайной: «В мероприятии, наряду с людьми, внимательно наблюдающими и проявляющими интерес к процессам в нашей стране, участвовали и «эксперты», которые по различным причинам занимают резкую антиазербайджанскую позицию. Один из наших «соотечественников», создавший за пределами Азербайджана за счет зарубежных грантов и пожертвований информационный ресурс, и разместивший несколько лет назад на принадлежащем этому ресурсу сайте статью о важности признания вымышленного «геноцида армян», вновь вынес на повестку вопрос санкций, раскритиковал деятельность Азербайджана в лоббистской сфере, в очередной раз призвал США и Евросоюз оказать серьезное давление на Азербайджан».

По словам А.Гасанова, странным еще является то, что представивший себя в последнее время в Европе в качестве «лидера бытовой оппозиции», отличающийся вульгарным поведением, оскорбительной риторикой и имеющий не свойственную азербайджанцу прическу некий человек также был приглашен на это мероприятие: «Этот «лидер бытовой оппозиции», который не знает что говорит, обвиняет страны Запада в сохранении нормальных отношений с властями Азербайджана. Он считает чуть ли не трагедией то, что после внеочередных президентских выборов Азербайджане лидеры стран ЕС, ведущих стран Европы и США направили поздравительные письма Ильхаму Алиеву. С сожалением заявляю, что некоторые из проживающих за рубежом наших соотечественников сегодня стали инструментом в руках антиазербайджанских кругов. Хочу обратиться к этим лицам: оставьте этот неправильный путь».