За последние 5 лет обеспечена выплата в госбюджет 53,6 млн. манатов

2018-05-10 14:16 | www.apa.az | 8

В результате завершенных в 2017 году мер была обеспечена выплата в госбюджет 12 млн. 694,1 тыс. манатов, 62,4 тыс. долларов и 775,4 евро, на счета структур начислено 1 млн. 704,9 тыс. манатов, в результате проведенных в предыдущие годы мер была обеспечена выплата в госбюджет 2 млн. 519,2 тыс. манатов и 11,4 тыс. долларов, в целом обеспечена выплата в госбюджет 16 млн. 918,2 тыс. манатов, 73,8 тыс. долларов и 775,4 евро, в бюджет Госфонда социальной защиты выплачено 1 млн. 120,9 тыс. манатов.

Как передает АПА-Экономикс, об этом говорится в отчете Счетной палаты за 2017 год. Согласно документу, за последние 5 лет обеспечена выплата в госбюджет 53,6 млн. манатов, в том числе 51,7 млн. манатов поступили в госбюджет, 1,9 млн. манатов - в бюджет Госфонда социальной защиты.