Жалобы покупателей льготного жилья будут рассмотрены

2018-05-10 14:19 | www.oxu.az | 8

В Государственном агентстве жилищного строительства создана спецкомиссия для рассмотрения жалоб по поводу выставленных агентством на продажу квартир.

Как передает Oxu.Az, комиссия расследует жалобы и даст ответ в течение 10 дней.

Напомним, что 7 мая Государственное агентство жилищного строительства (MİDA) начало продажу квартир в Ясамальском жилом комплексе.

Продажа квартир в зданиях №1, 2, 3 и 4 продлится до 10:00 седьмого августа 2018 года. Всего на территории комплекса планируется построить 29 зданий.

Ранее из-за повышенного спроса граждан портал «Электронное правительство» и система «Льготное жилье» оказались перегружены.

Л.А.

