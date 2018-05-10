В Милли Меджлисе прошло специальное заседание - ОБНОВЛЕНО

2018-05-10 14:23 | www.apa.az | 7

В Милли Меджлисе прошло специальное заседание, посвященое 95-летию со дня рождения Гейдара Алиева.

Депутат Азай Гулиев сказал, что Гейдар Алиев спас Азербайджан, стал преемником наследия АДР и сделал нашу независимость вечной.

Депутат Низами Джафаров сказал: «Гейдар Алиев - наше историческое достояние и будущее».

Вице-спикер Милли Меджлиса Бахар Мурадова отметила, что хоть Гейдара Алиева и нет с нами, но за 15 лет не было ни дня, чтобы мы о нем не вспоминали: «Мы должны быть верны пути Гейдара Алиева. Некоторые из тех, кто критикуют его, - это заседающие сегодня в парламенте наши коллеги. Поскольку Гейдар Алиев был великим азербайджанцем, он прощал небольшие недостатки. Это еще раз подтверждает тот факт, что Гейдар Алиев был цельной личностью. Сегодня в парламенте те, кто раньше выступал против Гейдара Алиева, не сказали ничего про него. Чего вы боитесь? Социальных сетей?».

Затем был продемонстрирован документальный фильм, посвященный памяти Гейдара Алиева.

На этом специальное заседание парламента было завершено.

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12:06

В Милли Меджлисе началось специальное заседание.

Как сообщает АПА, заседание посвящено 95-летию со дня рождения Гейдара Алиева.