В Главном управлении по борьбе с коррупцией и Службе госбезопасности возбуждено уголовное дело по ADİF

2018-05-10 14:26 | www.apa.az | 7

Счетная палата выявила серьезные нарушения в работе Фонда страхования вкладов.

Как передает АПА-Экономикс, об этом говорится в отчете Счетной палаты за 2017 год. Согласно документу, нарушения выявлены в выплате компенсаций вкладчикам закрывшихся банков - Zaminbank, Kredobank, Yunayted Kredit Bank, Bank of Azerbaijan, Gəncəbank, Parabank, Bank Technique, Royalbank, Dekabank, Atrabank и Bank Standard. На основании материалов Счетной палаты в Главном управлении по борьбе с коррупцией и Службе госбезопасности возбуждено уголовное дело против Фонда страхования вкладов.