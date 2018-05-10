Ильхам Алиев поучаствовал в кампании по посадке деревьев – ОБНОВЛЕНО

2018-05-10 14:21 | www.oxu.az | 7

10 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи приняли участие в посвященной дню рождения общенационального лидера Гейдара Алиева кампании по посадке деревьев на зеленом участке вокруг дороги Гала-Тюркан.

Как передает Oxu.Az, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев доложил президенту Ильхаму Алиеву о проделанных работах.

В соответствии с поручениями и рекомендациями главы государства в 2008-2018-ых годах вдоль основных магистральных дорог республики было заложено 4443 гектаров зеленых насаждений. Зеленые участки оснащены системами капельного орошения.

Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семей посадили деревья на территории.

11:05

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиев и члены их семьи в четверг, 10 мая, приняли участие в кампании по посадке деревьев на зеленом участке вокруг дороги Гала-Тюркан, посвященной дню рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как передает Oxu.Az, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев сообщил главе государства о проделанной работе.

Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семей посадили деревья на участке.

Глава государства и первая леди сделали фото на память.