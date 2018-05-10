ФРГ считает провокацией ракетные удары иранских сил по позициям израильской армии

2018-05-10 13:44 | www.trend.az | 7

Правительство ФРГ считает провокацией ракетные удары иранских сил по позициям израильской армии и решительно осуждает их. Об этом говорится в обнародованном в четверг заявлении МИД Германии, передает ТАСС.

"Мы с большой тревогой следим за сообщениями о ракетных ударах Ирана, осуществленным минувшей ночью по позициям израильской армии. Эти нападения - серьезная провокация, которую мы решительно осуждаем", - отметили в ведомстве. В Берлине подчеркнули, что "Израиль имеет право за самозащиту".

Одновременно в МИД ФРГ предостерегли от дальнейшей эскалации напряженности в отношениях Ирана и Израиля и призвали к политическому урегулированию конфликта в Сирии. "Мы должны сделать все, чтобы, наконец, было найдено долгосрочное политическое решение конфликта в Сирии", - отметили в ведомстве.

Израиль утром в четверг атаковал десятки иранских военных объектов в Сирии в ответ на ракетный обстрел армейских позиций на Голанских высотах. Ранее в четверг со стороны Сирии иранскими силами "Аль-Кудс" были запущены, по данным Израиля, не менее 20 ракет и других снарядов по передовым позициям израильской армии на Голанах. Часть иранских ракет была перехвачена системой ПВО "Железный купол", остальные не долетели. С израильской стороны жертв и разрушений нет.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.