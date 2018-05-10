Политолог: Москва не выдаст «кредит доверия» Пашиняну

2018-05-10 14:33 | www.oxu.az | 8

Любой президент или премьер Армении после избрания первым делом едет в Нагорный Карабах. В этой связи визит Никола Пашиняна в этот регион 9 мая был ожидаем.

Об этом Oxu.Az сказал политолог, руководитель Центра исследований «Атлас» Эльхан Шахиноглы.

По его словам, данный визит имел две цели. Первая - продемонстрировать свою поддержку сепаратисткому режиму Нагорного Карабаха; вторая - показать армянской общественности, что политика оккупации земель Азербайджана продолжится.

Шаиноглы отметил, что с 1990-х годов политика официальных лиц Армении не изменилась, но эта политика не принесла успехов никому.

«Вражда с Азербайджаном ведет Армению к катастрофе. В отношении Карабаха Никол Пашинян осуществляет ту же политику, что и Серж Саргсян, которого он вынудил уйти в отставку.

Никол Пашинян встретился в Ханкенди с лидером местных сепаратистов Бако Саакяном, а затем принял участие в мероприятии по случаю 26-летия оккупации Шуши. Таким образом, Никол Пашинян с первого дня отправил негативный месседж Азербайджану».

Политолог подчеркнул, что Азербайджан ни при каких обстоятельствах не будет вести переговоры с Нагорным Карабахом. Азербайджанские земли оккупировала Армения, и переговоры должны вестись с оккупантом:

«Если Баку начнет переговоры с Ханкенди, то это будет означать, что Армения не имеет отношения к оккупации земель. Армянская община Нагорного Карабаха сможет принять участие в последующей стадии переговоров в том случае, если в них будет участвовать азербайджанская община Нагорного Карабаха».

По мнению собеседника сайта, у Никола Пашиняна есть два выхода:

«Если новый премьер-министр Армении желает мира, благополучия и развития своей страны, то он должен принять «поэтапный план урегулирования» бывшего лидера и экс-президента Левона Тер-Петросяна.

Вторая альтернатива – сохранение статус-кво по примеру Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна. Но в этом случае Пашинян должен учитывать вероятность столкновения с Азербайджаном.

То есть, армянская молодежь вновь не будет готова умирать ради чужих земель. Эти смерти, как и раньше, будут вызывать недовольство в армянском обществе.

Выбор за Пашиняном. У него есть несколько месяцев для размышления».

Шаиноглы полагает, что первый свой зарубежный визит Пашинян совершит в Россию:

«Владимир Путин был первым, кто поздравил Никола Пашиняна с избранием на пост премьер-министра.

Президент России разъяснит Пашиняну, насколько велики его возможности маневра во внешней политике и как навредит Еревану сближение с Западом».

Коснувшись слов Пашиняна, адресованных Турции, а также последовавшей реакции на это официальной Анкары, Шаиноглы сказал, что ключ к налаживанию отношений Армении с Турцией лежит через освобождение азербайджанских земель.

«У Пашиняна нет широких возможностей для маневра во внешней политике. Он должен за короткое время сформировать свою команду и программу, провести реформы и нормализовать социальную ситуацию.

Осуществить это в нынешних условиях трудно. Армении нужны дополнительные ресурсы для выполнения этих работ. Такими ресурсами Армения не обладает.

С другой стороны, Москва пока осторожно относится к Пашиняну и не торопится выдавать ему «кредит доверия».

Пашинян пришел к власти с улицы. Если до конца этого года основные проблемы Армении не будут решены, эта же улица станет даваить на него самого.

Это подтвердил и подавший в отставку уже бывший министр обороны Армении Виген Саргсян. Он сказал: «Если все решается на улице, будущая судьба Пашиняна тоже будет решена на улице», - подытожил эксперт.

Али МАМЕДОВ

