Политолог: Москва не выдаст «кредит доверия» Пашиняну

2018-05-10 14:33 | www.oxu.az | 8
Любой президент или премьер Армении после избрания первым делом едет в Нагорный Карабах. В этой связи визит Никола Пашиняна в этот регион 9 мая был ожидаем.
Об этом Oxu.Az сказал политолог, руководитель Центра исследований «Атлас» Эльхан Шахиноглы.
По его словам, данный визит имел две цели. Первая - продемонстрировать свою поддержку сепаратисткому режиму Нагорного Карабаха; вторая - показать армянской общественности, что политика оккупации земель Азербайджана продолжится.
Шаиноглы отметил, что с 1990-х годов политика официальных лиц Армении не изменилась, но эта политика не принесла успехов никому.
«Вражда с Азербайджаном ведет Армению к катастрофе. В отношении Карабаха Никол Пашинян осуществляет ту же политику, что и Серж Саргсян, которого он вынудил уйти в отставку.
Никол Пашинян встретился в Ханкенди с лидером местных сепаратистов Бако Саакяном, а затем принял участие в мероприятии по случаю 26-летия оккупации Шуши. Таким образом, Никол Пашинян с первого дня отправил негативный месседж Азербайджану».
Политолог подчеркнул, что Азербайджан ни при каких обстоятельствах не будет вести переговоры с Нагорным Карабахом. Азербайджанские земли оккупировала Армения, и переговоры должны вестись с оккупантом:
«Если Баку начнет переговоры с Ханкенди, то это будет означать, что Армения не имеет отношения к оккупации земель. Армянская община Нагорного Карабаха сможет принять участие в последующей стадии переговоров в том случае, если в них будет участвовать азербайджанская община Нагорного Карабаха».
По мнению собеседника сайта, у Никола Пашиняна есть два выхода:
«Если новый премьер-министр Армении желает мира, благополучия и развития своей страны, то он должен принять «поэтапный план урегулирования» бывшего лидера и экс-президента Левона Тер-Петросяна.
Вторая альтернатива – сохранение статус-кво по примеру Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна. Но в этом случае Пашинян должен учитывать вероятность столкновения с Азербайджаном.
То есть, армянская молодежь вновь не будет готова умирать ради чужих земель. Эти смерти, как и раньше, будут вызывать недовольство в армянском обществе.
Выбор за Пашиняном. У него есть несколько месяцев для размышления».
Шаиноглы полагает, что первый свой зарубежный визит Пашинян совершит в Россию:
«Владимир Путин был первым, кто поздравил Никола Пашиняна с избранием на пост премьер-министра.
Президент России разъяснит Пашиняну, насколько велики его возможности маневра во внешней политике и как навредит Еревану сближение с Западом».
Коснувшись слов Пашиняна, адресованных Турции, а также последовавшей реакции на это официальной Анкары, Шаиноглы сказал, что ключ к налаживанию отношений Армении с Турцией лежит через освобождение азербайджанских земель.
«У Пашиняна нет широких возможностей для маневра во внешней политике. Он должен за короткое время сформировать свою команду и программу, провести реформы и нормализовать социальную ситуацию.
Осуществить это в нынешних условиях трудно. Армении нужны дополнительные ресурсы для выполнения этих работ. Такими ресурсами Армения не обладает.
С другой стороны, Москва пока осторожно относится к Пашиняну и не торопится выдавать ему «кредит доверия».
Пашинян пришел к власти с улицы. Если до конца этого года основные проблемы Армении не будут решены, эта же улица станет даваить на него самого.
Это подтвердил и подавший в отставку уже бывший министр обороны Армении Виген Саргсян. Он сказал: «Если все решается на улице, будущая судьба Пашиняна тоже будет решена на улице», - подытожил эксперт.