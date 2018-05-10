Пашинян избавляется от своих недругов - громкие увольнения

2018-05-10 14:39 | www.oxu.az | 9

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил президенту Армену Сакисяну уволить начальника полиции и главу спецслужбы.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом Пашинян написал на своей странице в «Facebook».

Новый премьер сообщил, что только что подписал предложение, направленное президенту Армении относительно освобождения начальника полиции Владимира Гаспаряна и директора Службы национальной безопасности Георгия Кутояна от занимаемых должностей.

А.М.

