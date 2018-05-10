Борьба с терроризмом является приоритетом для Турции - Глава Генштаба

2018-05-10 13:53 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Борьба с терроризмом является приоритетом для Турции, сказал глава Генштаба Турции Хулуси Акар, сообщают в четверг турецкие СМИ.

По словам Акара, в настоящее время ни одна из стран мира не ведет столь активную борьбу с терроризмом, как это делает Турция.

«Вооруженные Силы Турции продолжают успешную борьбу с террористами РПК, а также PYD и YPG в Сирии», - сказал Акар.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается свыше 30 лет, и унес более 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.