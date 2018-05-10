Заведено дело в отношении Фонда страхования

2018-05-10 14:49 | www.oxu.az | 8

Счетная палата выявила серьезные нарушения в работе Фонда страхования вкладов.

Как передает Oxu.Az, об этом говорится в отчете Счетной палаты за 2017 год.

Согласно документу, нарушения выявлены в выплате компенсаций вкладчикам закрывшихся банков - Zaminbank, Kredobank, Yunayted Kredit Bank, Bank of Azerbaijan, Gəncəbank, Parabank, Bank Technique, Royalbank, Dekabank, Atrabank и Bank Standard.

На основании материалов Счетной палаты в Главном управлении по борьбе с коррупцией и Службе госбезопасности возбуждено уголовное дело против Фонда страхования вкладов.