Китай и Япония подписали соглашения по торгово-экономическому сотрудничеству

2018-05-10 14:06 | www.trend.az | 7

Министр коммерции КНР Чжун Шань и министр экономики и промышленности Японии Хиросигэ Сико в присутствии премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна и премьер-министра Японии Синдзо Абэ подписали меморандум "Об усилении сотрудничества в сфере торговли услугами", сообщает агентство Синьхуа.

Кроме того, Государственный комитет по делам развития и реформ КНР и министерство коммерции КНР подписали совместно с министерством иностранных дел Японии и министерством экономики и промышленности Японии меморандум "О сотрудничестве Китая и Японии на третьих рынках".

Стороны договорились о создании "двустороннего механизма сотрудничества в сфере торговли услугами" и об активном стимулировании взаимовыгодного сотрудничества в сфере услуг, а также об укреплении сотрудничества на третьих рынках, о создании в рамках механизма Китайско-японского экономического диалога на высоком уровне межведомственного "рабочего механизма в сфере продвижения сотрудничества Китая и Японии на третьих рынках" и о проведении "Форума по сотрудничеству Китая и Японии на третьих рынках".