В МИД РФ предупредили о рисках выхода США из сделки по Ирану

2018-05-10 14:13 | www.trend.az | 8

Выход США из соглашения по иранской ядерной программе может вылиться в локальные боевые конфликты на Ближнем Востоке, заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов, передает РИА Новости.

"Ситуация на Ближнем Востоке запутана и теперь станет еще более запутанной и перейдет в новую фазу, которая может вылиться в военные фактически действия. Потому что реакция Ирана будет соответствующая", — сказал он журналистам на полях антитеррористической конференции в Риме.

По его словам, политика США в регионе была направлена на "выдавливание" Ирана, который совместно с "Хезболлой" занимается борьбой с терроризмом.