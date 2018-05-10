Депутат: Один из районов надо назвать именем Гейдара Алиева

2018-05-10 14:54 | www.oxu.az | 8
Депутат правящей партии Айдын Гусейнов выступил с предложением увековечить имя покойного президента Гейдара Алиева.
Как передает Oxu.Az, с таким предложением он выступил на специальном заседании парламента:
«Во времена Гейдара Алиева в Азербайджане увековечивали имена больших личностей, мыслителей. В то время одному из районов Баку присвоили имя Хатаи. Также еще два столичных района назвали именами гениев Низами и Насими.
Это большие, исторические заслуги. Поэтому пришло время увековечить имя и самого Гейдара Алиева. Это означает, что его именем надо назвать один из районов Азербайджана».
Депутат Малахат Ибрагимгызы предложила открыть в университетах кафедру «Гейдара Алиева».
По мнению депутата, имя Г.Алиева надо присвоить Академии государственного управления при президенте АР.