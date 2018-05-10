Али Гасанов: Вместо пропаганды против Азербайджана за рубежом следует доносить до общественности стран правду о Нагорном Карабахе (версия 4)

2018-05-10 14:14 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Вместо того, чтобы так рьяно заниматься за рубежом пропагандой против своего государства и народа, доносите до общественности страны, где вы проживаете, насколько позволяет ваш интеллект, правду о Нагорном Карабахе. Об этом в четверг на своей странице в Facebook написал помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам – заведующий отделом Али Гасанов.

«Некоторые наши соотечественники, которые проживают за рубежом, стали инструментом в руках антиазербайджанских кругов», - пишет Али Гасанов

Он подчеркнул, что вчера в Хельсинкской комиссии США, отличающейся «особым интересом» к Азербайджану, прошли очередные слушания в связи выборами и фундаментальными свободами в стране. «Напомню, что председатель именно этой Комиссии, конгрессмен Крис Смит еще в декабре 2016 года выдвинул законопроект, предусматривающий жесткие санкции против Азербайджана. Положения этого проекта были направлены на серьезный подрыв американо-азербайджанских отношений в экономической, политической и военной сферах. Это тот самый Смит, который долгое время проявляет особое рвение в том, чтобы правительство США признало вымышленный "геноцид армян". Председатель Комиссии, который должен демонстрировать одинаковое отношение ко всем странам, народам и конфессиям, неоднократно выражал свою особую любовь к Армении и армянскому народу», - пишет Али Гасанов.

Помощник Президента Азербайджана отмечает, что организацию этих слушаний именно руководимой Смитом Комиссией нельзя считать случайной.

"В мероприятии, наряду с людьми, внимательно наблюдающими и проявляющими интерес к процессам в нашей стране, участвовали и «эксперты», по разным причинам занимающие жесткую антиазербайджанскую позицию. Знакомство с выступлениями на этих слушаниях показало, что ораторы обладают очень поверхностным, а в большинстве случаев ошибочным впечатлением о происходящих в Азербайджане процессах, соотношении политических сил в стране, реальном весе некоторых структур, представляющихся политической партией или общественным движением, в жизни общества и их настоящих намерениях. Один из наших «соотечественников», создавший за пределами Азербайджана за счет зарубежных грантов и пожертвований информационный ресурс, и разместивший несколько лет назад на принадлежащем этому ресурсу сайте статью о "важности признания т.н. "геноцида армян", вновь вынес на повестку вопрос санкций, раскритиковал деятельность Азербайджана в лоббистской сфере, в очередной раз призвал США и ЕС оказать серьезное давление на Азербайджан", - пишет Али Гасанов.

Как отмечает помощник Президента, странно и то, что на мероприятие был приглашен и некто, кто в последнее время стал известен в Европе как «лидер оппозиции ширпотреба», и отличается вульгарным поведением, оскорбительной риторикой и несвойственной азербайджанцу прической. Не понимая, что он говорит, этот «лидер ширпотреба» обвиняет западные страны в поддержании нормальных отношений с азербайджанскими властями, считает чуть ли не трагедией направление лидерами ЕС, ведущих европейских стран и США поздравительных писем Президенту Ильхаму Алиеву после внеочередных президентских выборов.

«С чувством сожаления отмечу, что некоторые наши соотечественники, проживающие за рубежом, сегодня стали инструментом в руках антиазербайджанских кругов. Их активно используют для того, чтобы принизить наше государство, наш народ и власть страны. Видимо, это рвение, мероприятия, проводимые в различных странах, визиты, совершаемые из одной страны, и даже с одного континента, на другой, не только личная инициатива. Вне всякого сомнения, что за всем этим стоят большие деньги и постоянные инструкции некоторых антиазербайджанских кругов и состоятельных азербайджанцев за рубежом. Обращаюсь к ним: сойдите с ошибочного пути, на который вы вступили. Вместо того, чтобы так рьяно заниматься за рубежом пропагандой против своего государства и народа, доносите до общественности страны, где вы проживаете, насколько позволяет ваш интеллект, правду о Нагорном Карабахе. Если можете, наладьте связи с политиками, политологами, представителями НПО и СМИ, которые выступают против захватнической политики Армении, выражают справедливую позицию Азербайджана, привлекайте их к своим мероприятиям. В этом случае вы заработаете уважение и доверие народа, к которому принадлежите… И еще один вопрос: как вы думаете, превратили бы свою страну в объект обсуждения, как вы, представители армянского лобби, которые сидели в салоне на вчерашних слушаниях? Во всяком случае, задуматься стоит», - пишет Али Гасанов.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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