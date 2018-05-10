Али Гасанов: Сойдите с неверного пути

2018-05-10 15:02 | www.oxu.az | 10

В Хельсинкской комиссии США, отличающейся «особым интересом» к Азербайджану, в среду прошли очередные слушания в связи выборами и фундаментальными свободами в стране.

Как передает Oxu,Az, об этом на своей странице в Facebook написал помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам – заведующий отделом Али Гасанов.

По его словам, председатель именно этой комиссии, конгрессмен Крис Смит еще в декабре 2016 года выдвинул законопроект, предусматривающий жесткие санкции против Азербайджана.

«Положения этого проекта были направлены на серьезный подрыв американо-азербайджанских отношений в экономической, политической и военной сферах. Это тот самый Смит, который долгое время проявляет особое рвение в том, чтобы правительство США признало вымышленный «геноцид армян», - отметил А.Гасанов.

По мнению помощника президента, организацию этих слушаний именно руководимой им комиссией нельзя считать случайной:

«В мероприятии, наряду с людьми, внимательно наблюдающими и проявляющими интерес к процессам в нашей стране, участвовали и «эксперты», которые по различным причинам занимают резкую антиазербайджанскую позицию.

Один из наших «соотечественников», создавший за пределами Азербайджана за счет зарубежных грантов и пожертвований информационный ресурс и разместивший несколько лет назад на принадлежащем этому ресурсу сайте статью о важности признания вымышленного «геноцида армян», вновь вынес на повестку вопрос санкций, раскритиковал деятельность Азербайджана в лоббистской сфере, в очередной раз призвал США и Евросоюз оказать серьезное давление на Азербайджан».

По словам А.Гасанова, странным еще является то, что представляющий себя в последнее время в Европе в качестве «лидера бытовой оппозиции», отличающийся вульгарным поведением, оскорбительной риторикой некто также был приглашен на это мероприятие:

«Этот «лидер бытовой оппозиции», который не знает что говорит, обвиняет страны Запада в сохранении нормальных отношений с властями Азербайджана.

Он считает чуть ли не трагедией то, что после внеочередных президентских выборов в Азербайджане лидеры ведущих стран Европы и США направили поздравительные письма Ильхаму Алиеву.

С сожалением заявляю, что некоторые из проживающих за рубежом наших соотечественников сегодня стали инструментом в руках антиазербайджанских кругов.

Хочу обратиться к этим лицам: сойдите с этой скользкой дорожки».