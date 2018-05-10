Президент Ильхам Алиев: Именно Гейдару Алиеву принадлежит особая заслуга в укреплении отношений между Азербайджаном и Россией

2018-05-10 14:27 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Именно Гейдару Алиеву принадлежит особая заслуга в укреплении отношений между Азербайджаном и Россией, которые на современном этапе характеризуются как стратегические.

Об этом говорится в приветственном послании Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам российско-азербайджанской историко-документальной выставки «Гейдар Алиев: Личность, миссия, наследие", проведенной в четверг в Центре Гейдара Алиева в Баку. Послание зачитал помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам - заведующий отделом Али Гасанов.

"Гейдар Алиев – выдающийся государственный и политический деятель, снискавший высокий авторитет не только на постсоветском пространстве, но и во всём мире. Богатый опыт государственного управления и высокие организаторские способности, приобретённые в течение многих лет в качестве председателя КГБ республики, руководителя Азербайджанской ССР, а затем первого заместителя председателя Совета Министров СССР, позволили ему возглавить независимый Азербайджан, и в самое сложное время вывести страну из состояния глубокого кризиса на путь устойчивого развития.

Именно Гейдару Алиеву принадлежит особая заслуга в укреплении отношений между Азербайджаном и Россией, которые на современном этапе характеризуются как стратегические. За годы независимости наши государства сумели не только сохранить, но и приумножить традиции добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества, накопленные многими поколениями.

Примечательно, что на выставке, проводимой в Баку, представлены многочисленные архивные документы и фотографии, позволяющие увидеть не только всю многогранность личности Гейдара Алиева, но и прикоснуться к его наследию. Искренне рад, что к этому знаковому событию подготовлен также и красочный каталог, в котором ясно прослеживается преемственность политического курса, заложенного общенациональным лидером. Надеюсь, что издание займёт достойное место в фондах многих библиотек.

Мне хотелось бы выразить глубокую признательность российской стороне, являющейся инициатором данного проекта, а также поблагодарить историков и архивистов обеих стран. Убеждён, что выставка внесёт свою лепту в укрепление дружбы между нашими народами", - говорится в приветственном послании Президента Азербайджана.

(Автор: Фикрет Долуханов, Вугар Иманов)

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