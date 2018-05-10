Во время израильского обстрела погибли десятки человек

2018-05-10 15:17 | www.oxu.az | 8

В результате ударов Израиля по некоторым объектам в Сирии погибли 23 военных и ополченца.

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на западные СМИ.

Согласно информации, среди погибших - пятеро сирийских военных и 18 поддерживающих Дамаск ополченцев. При этом, согласно поступившим данным, среди погибших ополченцев есть как граждане Сирии, так и иностранцы.

Отметим, что в ночь на четверг авиация Израиля атаковала объекты Ирана в Сирии и батареи ПВО правительственных сил арабской республики. Среди объектов, в частности, иранский военный лагерь к северу от Дамаска и склады вооружения в аэропорту сирийской столицы. Военные Израиля отмечают, что эта операция стала одной из самых масштабных за последние годы.