В Ашхабаде на региональном уровне обсудили проблемы Арала

2018-05-10 14:30 | www.trend.az | 9

АШХАБАД /Trend/ - Исполнительный комитет Международного фонда спасения Арала (МФСА) при содействии Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ) организовал в Ашхабаде встречу, посвященную развитию сотрудничества с международными партнёрами, пишет газета "Нейтральный Туркменистан".

В форуме приняли участие представители министерств и ведомств страны, Программы развития ООН (ПРООН), Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, Европейского союза, Всемирного банка, Швейцарского агентства развития и сотрудничества (SDC), Регионального экологического центра Центральной Азии (РЭЦЦА).

Участники встречи обратили внимание на то, что в последние годы странами региона предприняты действенные меры в целях улучшения экологической и социально-экономической обстановки в бассейне Аральского моря. Последовательно укрепляется и расширяется взаимодействие с крупнейшими международными организациями, прежде всего, с ООН и её специализированными агентствами и учреждениями в области охраны окружающей среды и устойчивого развития.

Подтверждением этому служит резолюция "Сотрудничество между ООН и Международным фондом спасения Арала", единогласно принятая в апреле нынешнего года на 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Предметом обстоятельного обмена мнениями стала концепция Специальной программы ООН по Аралу, сказано в информации.