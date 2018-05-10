При начислении пенсий допускались нарушения

2018-05-10 15:28 | www.oxu.az | 7

В процессе приема и рассмотрения документов для назначения трудовой пенсии и начисления суммы пенсии нарушались требования законодательства.

Как передает Oxu.Az, об этом говорится в отчете о деятельности Счетной палаты за 2017 год.

В результате было совершено лишних выплат на сумму 77 387 манатов, а также недоплачена сумма в 1 122,4 маната.

Наемным работникам, получающим трудовую пенсию в полном объеме, при этом работающим в учреждениях и организациях, а также физическим лицам, занимающимся активной трудовой деятельностью, было выплачено в качестве неработающих инвалидов на 203 134,5 маната больше.

Ряду лиц, получающим социальное пособие из-за наличия детей с ограниченными возможностями здоровья, а также пенсию по инвалидности, к сумме пенсии была начислена надбавка на нетрудоспособных детей, было переплачено в общей сложности 22,9 млн манатов.

Также проверка показала, что страховая часть пенсий была начислена неправильно.

Л.А.

