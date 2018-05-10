В Кабуле прогремели два взрыва, десять человек погибли

2018-05-10 14:40 | www.trend.az | 7

Число погибших в результате двух взрывов, которые произошли накануне в столице Афганистана Кабуле, увеличилось до десяти, еще 23 человека пострадали, сообщает агентство Пажвак со ссылкой на министерство здравоохранения страны, передает РИА Новости.

Два взрыва прогремели в среду у полицейских участков в разных частях Кабула. Поступали сообщения о стрельбе в зоне взрывов. Ранее сообщалось, что жертвами одной из этих атак, ответственность за которую взяла на себя террористическая группировка "Исламское Государство", стали два человека, еще двое были ранены.