Вынесен приговор виновному в гибели отца и дочери

2018-05-10 15:31 | www.oxu.az | 6

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по делу жителя Сабунчинского района Тофига Гадирова, обвиняемого по статье 263.3 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Как передает Oxu.Az, 23 ноября прошлого года около 07:00 в поселке Забрат переходившие дорогу жители столицы Азер Ахмедов, его супруга Ольга и двое малолетних дочерей попали под машину. Водитель скрылся с места происшествия.

Пострадавшие были доставлены в клиническую больницу №3, но А.Ахмедова и его дочь Медину спасти не удалось.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников Управления полиции Сабунчинского района было установлено, что наезд на автомобиле марки «ВАЗ 2107» совершил ранее судимый житель поселка Кюрдаханы Тофиг Гадиров, который был задержан.

Суд приговорил обвиняемого к 11 годам лишения свободы.