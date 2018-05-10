В Баку открылась выставка «Гейдар Алиев: личность, миссия, наследие»

2018-05-10 15:47 | www.apa.az | 6

10 мая в Центре Гейдара Алиева состоялась церемония открытия азербайджано-российской историко-документальной выставки «Гейдар Алиев: личность, миссия, наследие».

Как сообщает АПА, директор Центра Гейдара Алиева Анар Алекберов сказал, что выставка посвящена 95-летию со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

По словам директора центра, на выставке, организованной Администрацией президента Азербайджанской Республики, Администрацией президента Российской Федерации и Фондом Гейдара Алиева, демонстрируются более 300 экспонатов, отражающих жизнь и деятельность общенационального лидера – фотографии, документы и видеоматериалы.

А.Алекберов отметил, что Фондом Гейдара Алиева и Центром Гейдара Алиева реализуются проекты, охватывающие несколько областей между Россией и Азербайджаном: «Посвященная 95-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева выставка имеет для нас большое значение».

Начальник Управления президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Владимир Чернов зачитал обращение Владимира Путина к участникам мероприятия.

В обращении Владимира Путина отмечается, что Гейдар Алиев был выдающимся государственным деятелем, истинным патриотом: «Его политическая мудрость и большой организаторский талант снискали ему авторитет в Азербайджане и во всем мире. Возглавив независимый Азербайджан в непростой исторический период, он стал настоящим лидером своей страны. Гейдар Алиев поддерживал политику добрососедства с Россией».

Помощник президента по общественно-политическим вопросам Али Гасанов зачитал обращение президента Азербайджана Ильхама Алиева. В обращении отмечается, что Гейдар Алиев руководил республикой в трудный период. Он обеспечил устойчивое развитие в Азербайджане: «Гейдару Алиеву принадлежит заслуга в налаживании тесного сотрудничества между Азербайджаном и Россией. Сегодня эти связи носят стратегический характер. Отношения между нашими странами в годы независимости стали еще крепче».

Вице-спикер Совета Федерации Российской Федерации Ильяс Умаханов назвал Гейдара Алиева легендарным политиком.

Григорий Карасин сказал, что Азербайджан является стратегическим партнером России.

Г.Карасин отметил, что в первые годы независимости Гейдар Алиев вывел Азербайджан из сложной ситуации: «С подписанием Бишкекского протокола в стране был установлен мир, начала развиваться экономика. Уже как 15 лет Гейдара Алиева нет с нами. Но его идеи и политика живы. Президент Азербайджана Ильхам Алиев успешно продолжает путь Гейдара Алиева».

Он также подчеркнул важность преподавания русского языка в школах Азербайджана.

Затем участники мероприятия посетили выставку.