Гейдар Алиев сыграл определяющую роль в становлении независимого Азербайджана и заложил основы курса на стратегическое партнерство с Россией – Григорий Карасин

2018-05-10 15:24 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Гейдар Алиев был выдающимся государственным деятелем, который сыграл определяющую роль в становлении независимого Азербайджана и заложил основы курса на стратегическое партнерство с Россией.

Об этом сказал статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Григорий Карасин, выступая в четверг на открытии российско-азербайджанской историко-документальной выставки «Гейдар Алиев: Личность, миссия, наследие" в Центре Гейдара Алиева в Баку.

"Такое возвращение к истокам наших отношений весьма символично. Это напоминание о той колоссальной совместной работе по укреплению и развитию дружбы между нашими странами и народами, которую вели и ведут руководители двух государств и которую в России рассматривают в качестве важного внешнеполитического приоритета. Как мы все помним, Гейдар Алиев дважды вставал во главе Азербайджанского государства - в 1969 году и 1993 году. Причем, решения, принятые им в 1993 году в разгар внутренних междоусобиц, тяжелейшей Карабахской войны и развала экономики, требовали колоссального мужества и того уникального жизненного опыта, которым обладал только Гейдар Алиев. В ситуации политического кризиса и абсолютного цейтнота он принял предельно выверенные и, как оказалось, судьбоносные решения – Бишкекский протокол в мае 1994 года принес Азербайджану непростой, но столь необходимый мир, а последовавшие за ним крупные международные контракты, в том числе с участием российских партнеров, масштабные инвестиции в долгожданную экономическую стабилизацию", - сказал Карасин.

По словам замминистра, Гейдара Алиева всегда отличал неподдельный интерес к делу и людям, прекрасное понимание реальной жизни, стремление добиваться конкретных, практических результатов.

"Это был человек с колоссальным потенциалом, и думается, что в СССР этот потенциал был не до конца использован. В свое время бытовала также точка зрения, что встань Гейдар Алиев во главе советского правительства тогда, в 80-е годы, страна могла бы пойти по более мягкому эволюционному пути развития, сродни тому, который некогда в Китае запустил Дэн Сяопин. Хорошо известно, что он был удивительно преданным и любящим сыном, братом, мужем, отцом и дедом. Умел дружить и как-то особенно тепло ценить людей, особенно людей талантливых", - добавил замминистра иностранных дел России.

Карасин особо отметил вклад Гейдара Алиева в дело становления и развития азербайджано-российских отношений.

"Неудивительно, что в Азербайджане традиционно трепетно относятся к русскому языку, на котором свободно говорят практически все – и в Баку, и в Лянкяране, и в Гяндже. Над сохранением доставшегося нам в наследство общего образовательного и культурного пространства трудятся коллективы свыше 300 азербайджанских школ, где обучение проходит на русском языке. Россия была для Гейдара Алиева неотъемлемой частью его жизни, а в политическом смысле ближайшим и надежным партнером. Наследие Гейдара Алиева живо, а его дело продолжено Президентом Ильхамом Алиевым. Потому мы с оптимизмом смотрим в будущее наших двусторонних отношений. И в будущем мы не сомневаемся: они будут развиться и укрепляться в соответствии с заветами Гейдара Алиева на благо двух наших стран", - добавил Карасин.

(Авторы: Илькин Шафиев, Вугар Иманов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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