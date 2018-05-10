В результате удара Израиля по объектам в Сирии погибли три человека

2018-05-10 15:25 | www.trend.az | 7

Три человека погибли, двое получили ранения в результате ракетного удара Израиля по объектам в Сирии, сообщает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на заявление генерального командования армии САР, передает РИА Новости.

"Попадание нескольких ракет израильского врага привело к гибели трех человек, двое других пострадали", — говорится в заявлении генерального командования.

По данным армии САР, ракетный удар Израиля также привел к материальному ущербу, в частности, были разрушены радиолокационная станция, склад с боеприпасами и несколько батальонов ПВО.