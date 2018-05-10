2018-05-10 15:50 | www.oxu.az | 9
“Milan”, “Yuventus” və “İnter” kimi klubların formasını geyinmiş sabiq yarımmüdafiəçi Andrea Pirlo İtaliya yığmasında Roberto Mançiniyə yardım edəcək.
Oxu.Az bununla bağlı Calciomercato.com-a istinadla məlumat verir.
Hazırda Rusiyanın “Zenit” klubunun baş məşqçisi olan Mançinin mayın 20-də İtaliya yığmasının sükanı arxasına keçəcəyi gözlənilir. 38 yaşlı Pirlo ilk dəfə məşqçilik edəcək.
Qeyd edək ki, İtaliya millisinin tərkibində 2006-cı ildə dünya çempionu olmuş futbolçu 2017-ci ilin oktyabrında karyerasını başa vurduğunu açıqlamışdı.