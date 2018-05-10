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Pirlo İtaliya yığmasında

2018-05-10 15:50 | www.oxu.az | 9

“Milan”, “Yuventus” və “İnter” kimi klubların formasını geyinmiş sabiq yarımmüdafiəçi Andrea Pirlo İtaliya yığmasında Roberto Mançiniyə yardım edəcək. 

Oxu.Az bununla bağlı Calciomercato.com-a istinadla məlumat verir. 

Hazırda Rusiyanın “Zenit” klubunun baş məşqçisi olan Mançinin mayın 20-də İtaliya yığmasının sükanı arxasına keçəcəyi gözlənilir. 38 yaşlı Pirlo ilk dəfə məşqçilik edəcək. 

Qeyd edək ki, İtaliya millisinin tərkibində 2006-cı ildə dünya çempionu olmuş futbolçu 2017-ci ilin oktyabrında karyerasını başa vurduğunu açıqlamışdı. 

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