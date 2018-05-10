Азербайджанец получил должность в Google

2018-05-10 15:46 | www.oxu.az | 6

Азербайджанец, проживающий в Соединенных Штатах, получил должность в Google.

Как передает Oxu.Az, об этом в социальной сети написал известный журналист Хаял Азероглу.

Согласно информации, Роял Пашаев из Гянджи назначен арт-директором Google:

«Тем, кто меня знает, известно, что моим самым близким другом является Роял Пашаев.

Слушайте и знайте, мой самый близкий друг в США получил должность арт-директора Google.

Я горжусь тобой, дружище! Если помнишь, когда мы были еще студентами, выбрали песню Pinhan «I'll Be Bigger» как наш слоган.

Ты уже стал большим человеком, теперь моя очередь…»

Отметим, что живущий в Нью-Йорке Роял Пашаев является основателем ныне уже распавшейся музыкальной группы H.O.S.T.