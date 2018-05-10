Лавров призвал оперативно определить шаги по сохранению СВПД

2018-05-10 15:27 | www.trend.az | 5

Россия выступает за проведение консультаций для оперативного определения шагов, которые бы позволили сохранить соглашение по иранской ядерной программе, заявил исполняющий обязанности главы МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

"Мы считаем важным, чтобы все остальные участники этого плана действий могли оперативно оценить сложившуюся ситуацию, провести необходимые консультации и выработать шаги, которые позволили бы сохранить этот важнейший документ, важнейший для региональной стабильности и для поддержания режима нераспространения оружия массового уничтожения. Условились провести соответствующие контакты с нашими германскими коллегами", — заявил он по итогам переговоров с министром иностранных дел ФРГ Хайко Массом.

Президент США Дональд Трамп во вторник объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, Трамп объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.