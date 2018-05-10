Азербайджан отчитался по выполнению соглашения ОПЕК+ за апрель

2018-05-10 15:41 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Азербайджан представил совместной технической комиссии мониторингового комитета ОПЕК данные о ежесуточной добыче нефти в стране в апреле 2018 года в рамках выполнения Венского соглашения по сокращению производства, сообщили Trend в четверг в министерстве энергетики страны.

Согласно данным ведомства, в минувшем месяце ежесуточная добыча нефти в Азербайджане составила 785,7 тысячи баррелей, из которых 755,7 тысячи баррелей пришлись на нефть, а 30 тысяч баррелей - на конденсат.

Ежесуточно экспортировалось 623,6 тысячи баррелей нефти, 30 тысяч баррелей конденсата и 21,7 тысячи баррелей нефтепродуктов.

В ведомстве подчеркнули, что Азербайджан вновь полностью выполнил обязательства по соглашению о сокращении добычи нефти.

"Отметим, что в 2017 году Азербайджан добывал в среднем 781,9 тысячи баррелей нефти в сутки вместо оговоренных в соглашении 834 тысячи баррелей в сутки. В январе текущего года Азербайджан добывал 814,6 тысячи баррелей, в феврале – 806 тысяч баррелей, а в марте – 794 тысячи баррелей нефти в сутки", - сказали в минэнерго.