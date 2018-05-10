Unibank запустил новую карту UniMiles ®

2018-05-10 16:06 | www.apa.az | 7

Банк запустил новый карточный продукт UniMiles, с помощью которого можно заработать бесплатный авиабилет всех авиакомпаний. До сегодняшнего дня на рынке страны не было карточного продукта, позволяющего приобрести авиабилет именно через любую авиакомпанию. Unibank реализовал и эту мечту клиентов. Теперь, каждый, получит возможность летать бесплатно через любые авиакомпании.

Уникальная карта UniMiles дает возможность заработать мили, совершая безналичные платежи. Клиент сможет поменять накопленные мили в личном кабинете для покупки авиабилета любой авиакомпании. Также UniMiles является премиальной картой, предоставляющей и дополнительные преимущества.

Какие еще преимущества дает карта UniMiles?

Бесплатная страховка во время путешествия (1-8 дней);

Бесплатный трансфер в аэропорт (Taxify);

Начисление на остаток до 3% годовой прибыли;

Бесплатная справка в посольство;

Комиссия за снятие денег (в банкоматах Unibank) – 0%;

Бесплатное sms информирование;

Бесплатное подключение к мобильному банкингу;

В подарок бесплатная дебетовая карта Albalı Plus;

Возвращение Taxfree на карту.

Если и Вы хотите заработать бесплатный авиабилет в страну, где хотите побывать, то приобретите карту UniMiles.

UniMiles – Будь готов к полету!

За более подробной информацией можете обращаться по телефону (012) 117, на сайте http://unimiles.az/, либо на официальные страницы банка в Фейсбук и Твиттер (www.facebook.com/unibank.az, https://twitter.com/unibank.az).

Unibank – банк для всех и каждого!