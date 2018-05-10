Встреча на заводе SOCAR Carbamide для студентов БВШН (ФОТО)

2018-05-10 15:47 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Состоялась встреча между руководством и студентами Бакинской Высшей школы нефти (БВШН) и руководством карбамидного завода SOCAR, сообщает вуз в четверг.

На встрече приняли участие ректор БВШН Эльмар Гасымов, студенты четвертого и пятого курса БВШН обучающиеся по программе инженерия по автоматизации процессов, директор карбамидного завода SOCAR Хаял Джафаров и другие представители высшей школы и завода. Во время встречи директор завода Хаял Джафаров провел подробную презентацию о деятельности завода.

Он в частности подчеркнул, что строительство завода преследовало цель повысить продуктивность земельных участков, отведенных для сельского хозяйства страны и, соответственно, производства необходимых удобрений, таким образом, предотвращая отток валюты при покупке удобрений из за рубежа.

Упомянув, что строительные работы завершены на 99 процентов, Джафаров подчеркнул, что в августе текущего года ожидается выпуск первого продукта - аммиака, а затем начнется производство самого карбамида.

В добавок, он отметил что, при работе всегда на первый план ставятся вопросы охраны окружающей среды и безопасности.