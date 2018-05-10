Глава МИД Германии призвал сохранить иранскую ядерную сделку

2018-05-10 15:51 | www.trend.az | 7

Москва и Берлин едины во мнении, что нужно искать пути сохранения иранской ядерной сделки, заявил глава МИД Германии Хайко Маас, сообщает РИА Новости.

"Мы едины во мнении, что нужно искать пути сохранения этого соглашения", — сказал Маас на пресс-конференции в Москве по итогам встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Президент США Дональд Трамп во вторник объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, Трамп объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.