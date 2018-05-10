Пожар в бакинской школе: эвакуированы сотни учеников

2018-05-10 16:23 | www.oxu.az | 6

Министерство по чрезвычайным ситуациям распространило информацию о пожаре в средней школе в Гарадагском районе.

Как передает Oxu.Az, согласно информации, на территории средней школы № 273 Гарадагского района города Баку общей площадью 5300 кв.м сгорели воспламеняемые конструкции крыши двухэтажного здания и 15 предметов мебели (столы и парты).

Пожарные эвакуировали 560 человек (160 работников и 400 учеников).

Оставшаяся часть школы была защищена от огня.

Пожар потушен.