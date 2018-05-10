Меркель разочаровалась в США

2018-05-10 16:30 | www.oxu.az | 6

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что Европа больше не может полагаться на США в вопросе обеспечения безопасности.

Как передает Oxu.Az со ссылкой The Spectator Index, об этом глава немецкого правительства заявила на церемонии вручения премии Карла Великого французскому президенту Эммануэлю Макрону.

Меркель призвала европейские страны начать самостоятельно контролировать свою судьбу.

«Ушли времена, когда США просто защищали нас, поэтому Европа должна взять собственную судьбу в свои руки. В этом и заключается наша задача на будущее», — отметила политик.

Заявление Меркель прозвучало после того, как 8 мая американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки с Ираном.

В Германии, а также ряде других стран ЕС признали важность соглашения по иранскому атому как для региона, так и для всего мира в целом, отметив, что попытаются сохранить его.