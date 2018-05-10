Посол Ирака призвал арабские страны работать над сохранением СВПД

2018-05-10 16:02 | www.trend.az | 6

Арабские государства должны работать над сохранением иранской ядерной сделки для поддержания стабильности на Ближнем Востоке, заявил РИА Новости посол Ирака в РФ Хайдар Хади.

В среду МИД Египта заявил, что страна "с интересом" наблюдает за развитием ситуации вокруг иранского "ядерного досье" и рассчитывает, что арабские страны примут участие в урегулировании этой проблемы.

"Мы все должны работать вместе, чтобы сохранить это соглашение, эту сделку, потому что для нас, я думаю, это единственный способ стабилизировать ситуацию в регионе… Без этого у нас могут возникнуть проблемы", — ответил он на вопрос, согласен ли с позицией египетского внешнеполитического ведомства.