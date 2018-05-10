Намиг Алиев стал I вице-президентом Федерации борьбы

2018-05-10 16:38 | www.oxu.az | 7

Намиг Алиев назначен на должность первого вице-президента Федерации борьбы Азербайджана.

Как передает Oxu.Az, об этом на сегодняшней выборной конференции сказал министр Азад Рагимов.

А.Рагимов донес до сведения, что Н.Алиев вновь приглашен в федерацию борьбы и будет занимать должность I вице-президента.

На этой должности он заменил Фирдоуси Умудова, который теперь занимает должность вице-президента и главного тренера.

Отметим, что Намиг Алиев – сват нынешнего президента федерации Фазиля Мамедова.

В конце прошлого года приказом Ф.Мамедова Н.Алиев был снят с поста вице-президента Федерации.

С.Т.

