UniMiles от Unibank поможет заработать бесплатный билет на рейс любой авиакомпании

2018-05-10 16:04 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Unibank запустил новую карту UniMiles, с помощью которой можно заработать бесплатный билет на рейс любой авиакомпании, сообщает банк в четверг.

"Unibank ввел новшество в Азербайджане. До сегодняшнего дня на рынке страны не было карточного продукта, позволяющего приобрести билет на рейс именно любой авиакомпании. Unibank реализовал и эту мечту клиентов. Теперь, каждый получит возможность летать бесплатно на рейсах любой авиакомпании. Уникальная карта UniMiles дает возможность заработать мили, совершая безналичные платежи. Клиент сможет поменять накопленные мили в личном кабинете для покупки авиабилета любой авиакомпании. UniMiles также является премиальной картой, предоставляющей и дополнительные преимущества", - говорится в сообщении банка.

Какие еще преимущества дает карта UniMiles?