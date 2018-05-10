Лавров: Отмена санкций СБ ООН против Ирана не подлежит пересмотру

2018-05-10 16:07 | www.trend.az | 8

Отмена санкций СБ ООН в отношении Ирана не подлежит пересмотру, заявил и.о. главы МИД РФ Сергей Лавров после переговоров с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом в Москве, передает РИА Новости.

"В том, что касается односторонних санкций США, мы ничего поделать не можем. Другое дело — это не может касаться отмены санкций, которые были введены СБ (ООН), эта отмена не подлежит пересмотру", — сказал он.

"Другое дело, что односторонние санкции Вашингтона против Ирана, если Вашингтон вновь будет пытаться придать и этой порции рестрикций экстерриториальный характер, это будет серьезнейшим образом подрывать общую обстановку в регионе, в отношениях между США и Европой, США и Россией", — отметил Лавров, подчеркнув, что сделка была также направлена на стабилизацию обстановки на Ближнем Востоке.