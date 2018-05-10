Сборная Азербайджана победила Австрию

2018-05-10 16:58 | www.apa.az | 8

Женская сборная Азербайджана по волейболу провела первый контрольный матч в Словении в рамках подготовки к Золотой лиге Европы. Как сообщает apasport.az, подопечные Фаика Гараева встретились со сборной Австрии.

Наша команда легко обыграла соперника. Наши волейболистки выиграли первый сет с разницей в счёте в 10 мячей, оказались сильнее и во второй партии. После этого наша сборная увеличила счёт до 3:0 и согласно достигнутой договорённости сыграла ещё 2 сета. Наша команда записала в свой актив и четвёртый сет. Соперник оказался сильнее только в заключительной партии, в которой борьба шла до 15 очков.

Таким образом, наша сборная выиграла первый контрольный матч со счётом 4:1 (25:15, 25:22, 25:20, 25:17, 10:15).

Отметим, что наша команда будет находиться на учебно-тренировочных сборах в Мариборе до 16-го мая и за это время встретится в контрольных играх со Словенией, Словакией и Хорватией (страница Федерации волейбола в «фейсбуке»).