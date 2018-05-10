Эксперт: Каспийский саммит может не состояться и в августе

2018-05-10 17:08 | www.oxu.az | 9

Саммит прикаспийских стран по определению политико-правового статуса Каспийского моря не состоялся, дата проведения встречи в верхах перенесена на август. Однако это не связано с проволочками в подготовке технических документов, как заявлено в официальном сообщении.

Об этом в беседе с корреспондентом Oxu.Az сказал руководитель Клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде.

По мнению эксперта, причина переноса саммита заключается в том, что в марте и апреле текущего года в двух государствах Каспийского региона - в России и Азербайджане, состоялись президентские выборы.

«В обоих государствах в течение мая ожидаются серьезные структурные изменения в правительстве. Именно этот процесс, скорее всего, является основной причиной того, что саммит прикаспийских стран не состоялся весной и отодвинут на август.

В течение ближайшего времени также предусмотрена обширная программа официальных визитов обоих глав государств. Думаю, по этим причинам и летом данный саммит придется отложить», - отметил Велизаде.

Также нельзя забывать про Иран, добавил эксперт.

«В частности, решение Трампа выйти из соглашения по ядерной программе Ирана, также может в какой-то мере тормозить ход встреч лидеров пяти государств», - отметил он.

Однако, продолжил собеседник сайта, как бы ни развивались события в Каспийском регионе, саммит все-таки состоится в этом году.

«Ранее уже говорилось о том, что стороны договорились о принципах раздела Каспия. Думаю, в этом году правовой статус Каспия будет определен», - подчеркнул он.

На вопрос, что даст Азербайджану определение правового статуса Каспия, эксперт ответил, что для Баку откроются огромные экономические возможности.

«Азербайджан сможет приступить к активной реализации транспортных и инфраструктурных проектов в пределах Каспия.

Не исключается то, что после того, как будет принята декларация о правовом статусе, может начаться подготовка к созданию Транскаспийского газопровода, что превратит Азербайджан в важного транзитера газа в западном направлении», - подытожил Велизаде.

Напомним, что вопрос определения правового статуса Каспийского моря получил актуальность после распада СССР, когда появление новых субъектов международного права - Азербайджана, Казахстана и Туркменистана - поставило вопрос о разграничении Каспия уже между пятью странами.

Сложности определения статуса Каспия связаны, в частности, с признанием его озером или морем, разграничение которых регулируется разными положениями международного права.

Али МАМЕДОВ

