Казахстанский тенге подорожал по отношению к доллару США

2018-05-10 16:17 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - На Казахстанской фондовой бирже (KASE) завершилась дневная торговая сессия по иностранной валюте.

В торгах приняли участие 24 банка, сообщает пресс-служба KASE.

Средневзвешенный курс доллара с расчетами T+0 (расчет произойдет незамедлительно) составил 327,33 тенге за доллар при объеме торгов 194,200 миллиона долларов.

По доллару с расчетами Т+1 (расчет произойдет через день) Т+2 (расчет произойдет через два дня) в тенге сделок заключено не было.

Средневзвешенный курс евро с расчетами T+0 в тенге составил 388,50 тенге за евро при объеме торгов 700 тысяч евро.