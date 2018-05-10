Асад: «Россия не допустит третьей мировой войны в Сирии»

2018-05-10 17:16 | www.apa.az | 9

Россия не допустит развязывания третьей мировой войны в Сирии.

Как сообщает АПА, такое мнение выразил в интервью греческой газете Kathimerini президент Сирии Башар Асад. Текст интервью опубликован на интернет-ресурсе агентства SANA.

«Не стоит беспокоиться о том, что в Сирии начнется третья мировая война. Потому что, к счастью, существует мудрое руководство в России», - говорится в информации.

Сирийский лидер также высказался на тему российско-американских отношений. По его словам, противостояние Москвы и Вашингтона представляет собой уже «нечто большее, чем холодная война».